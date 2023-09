Qual è il podcast di Sky TG24 che fa per te?

Il 30 settembre è la Giornata Internazionale del Podcast, un fenomeno nato nei primi anni Duemila grazie all'introduzione del formato audio MP3. Ecco una lista di alcuni di quelli prodotti da Sky TG24 ascolta articolo

Sin dal 2014, il 30 settembre di ogni anno si celebra la giornata internazionale del podcast. Il fenomeno risale ai primi anni Duemila, grazie all’avvento degli Mp3, formato audio capace di comprimere i file riducendone le dimensioni ma consentendo comunque un ascolto piuttosto fedele. Il nuovo formato permetteva così il download di un file audio anche in un’epoca in cui le connessioni erano meno veloci di quelle attuali e gli spazi di archiviazione più ridotti. Il nome, podcast, creato da un giornalista del Guardian nel 2004, nasce dalla contrazione del termine "to broadcast" (trasmettere, ndr) e dell'iPod, un device usato nei primi anni Duemila.

Qui sotto alcuni dei podcast realizzati dalla redazione di Sky Tg24.

Per tenersi informati Pagine La Rassegna Stampa di Sky TG24. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, Nicola Ghittoni sfoglia per voi i quotidiani in cerca delle notizie, delle interviste, delle idee e delle polemiche che dovete conoscere. Senza dimenticare una buona notizia per addolcire l'inizio della giornata (ascolta Pagine).

Per capirci qualcosa in economia 3 Fattori Mariangela Pira ci spiega in modo semplice, "come al lattaio dell'Ohio", quello che accade in finanza, economia e in geopolitica economica. In ogni puntata, con un linguaggio chiaro e semplice, vengono snocciolate le tematiche di attualità: dall'energia all'inflazione, dalle banche centrali ai programmi del governo, dal commercio globale a ciò che banalmente accade alle nostre imprese e nel quotidiano (ascolta 3 Fattori).

Per rimanere al passo col progresso tecnologico 1234 1234, come la password che non dovreste mai scegliere ma anche come la password che la maggior parte degli utenti sceglie. Dalle truffe online agli intrighi internazionali, in ogni puntata Alberto Giuffrè ci porta alla scoperta della storia di cybersecurity del momento (ascolta 1234).

Per conoscere le novità in campo scientifico Science Please Roberto Palladino ci porta alla scoperta delle ultime ricerche scientifiche e mediche e ci racconta le grandi storie legate alla scienza. Con ospiti e approfondimenti, ci aiuta a capire gli sviluppi più recenti e le nuove sfide e i nuovi interrogativi che ci attendono (ascolta Science Please).

Per scoprire i segreti dell'arte Trafug'arte Milioni di reperti, tesori unici al mondo, statue antiche di millenni, a Trafug’Arte John Pedeferri ci racconta le storie del grande saccheggio del nostro sottosuolo e dei grandi furti d’arte. Opere e capolavori trafugati e finiti all’estero, spesso in bella mostra nei più importanti musei stranieri. Storie d’arte rubata, di bellezza offesa, narrate dalla diretta voce dei protagonisti (ascolta Trafug'arte).

Tutti i consigli per viaggiare con i più piccoli Bambini in viaggio Viaggiare con i propri figli è un’esperienza straordinaria per loro, ma soprattutto per i genitori. Vedere nei loro occhi lo stupore per un paesaggio nuovo, un cibo mai assaggiato prima oppure il loro personaggio preferito in carne ed ossa è una soddisfazione per i genitori prima che per i figli. Gaia Mombelli, ogni 15 giorni, consiglia un viaggio e delle attività speciali da fare con i vostri bimbi (ascolta Bambini in viaggio).

Per conoscere le novità in campo musicale Popstar Come è cambiata la musica pop negli ultimi anni? Le sfumature del passato, degli anni Sessanta Settanta, Ottanta e Novanta influiscono nella composizione delle melodie contemporanee? Valentina Clemente ci porta a scoprire i nuovi trend, le nuove star internazionali, quelle che magari avete sentito passare in radio ma di cui non ricordate il nome o semplicemente quelle che vi piacerebbe conoscere meglio (ascolta Popstar).

Per sapere cosa leggere Tra le righe Le interviste di Filippo Maria Battaglia a scrittori contemporanei e la riscoperta degli autori del passato. Storie di vita, di libri e di scrittura raccontati con l'aiuto di chi ogni giorno vive di parole. Uno sguardo sulle uscite più interessanti in libreria e sui grandi classici da rileggere (ascolta Tra le righe).

Per approfondire uno dei casi più noti e nello stesso tempo misteriosi di cronaca nera italiana Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps Nel podcast realizzato da Chora Media per Sky TG24 e Sky Italia, Pablo Trincia ricostruisce il caso di Elisa Claps a 30 anni dalla scomparsa. Con interviste inedite, dettagli e nuovi documenti si cerca di far luce su uno dei casi di cronaca nera più oscuri ed eclatanti che il nostro paese abbia mai conosciuto. Una storia ricca di colpi di scena, depistaggi, segreti ed errori commessi durante le indagini. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si trasforma in un giallo durato più di diciassette anni (ascolta Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps).