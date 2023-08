5/15 ©IPA/Fotogramma

Quella domenica era andato in ospedale, con una ferita alla mano e abiti sporchi di sangue. Avrebbe raccontato di essersi ferito dopo una caduta in un cantiere vicino alla Chiesa. Poi era scomparso per qualche giorno, dicendo di essere andato a Napoli per sostenere un esame. Rintracciato dagli inquirenti, avrebbe ammesso di essere stato l’ultimo ad aver visto Claps, raccontando di doverle chiedere consiglio su come comportarsi con una ragazza di cui si era invaghito. Lei gli aveva detto di essere preoccupata per un ragazzo che l'aveva seguita fino alla Chiesa

Il caso Elisa Claps, il podcast di Pablo Trincia: puntata 3