MUBI e Chora Media, arriva il podcast "Voci italiane contemporanee"

ASCOLTA IL TRAILER QUI



Un viaggio alla riscoperta del cinema italiano e dei suoi protagonisti: è quello che si propone MUBI Podcast che grazie ad una serie di interviste realizzate da Gianmaria Tammaro, in veste di host e autore, vuole dar voce a chi oggi rappresenta il futuro non solo della settima arte ma dell'intera industria culturale. Ispirato dall’omonima collezione di film disponibile su MUBI, "Voci italiane contemporanee" è il primo podcast prodotto da MUBI in Italia in collaborazione con Chora Media.