Intelligenza artificiale, Spotify lancia il podcast in più lingue

Si chiama Voice Translation. Per adesso è partito il progetto pilota con tre serie in inglese che si potranno sentire anche in spagnolo, con la voce originaria dell'autore

È arrivata una rivoluzione nel mondo dei podcast. Spotify da ieri ha infatti iniziato a sperimentare “Voice Translation” ovvero la traduzione vocale per i podcast, una funzione innovativa basata sull'intelligenza artificiale che traduce i podcast in lingue aggiuntive, il tutto con la voce del podcaster. Da più di 15 anni, la piattaforma consente ai creatori di ogni genere di condividere il proprio lavoro con il pubblico di tutto il mondo, grazie alla tecnologia che ha sfruttato la potenza dell’audio per superare le barriere all’accesso, ai confini e alla distanza. Questo strumento sviluppato da Spotify sfrutta le ultime innovazioni, una delle quali è la nuova tecnologia di generazione vocale di OpenAI, per adattarsi allo stile dell'oratore originale, creando un'esperienza di ascolto autentica e naturale rispetto al doppiaggio tradizionale. Un episodio podcast originariamente registrato in inglese potrà essere disponibile in altre lingue mantenendo le caratteristiche distintive del parlato dell’autore. Il progetto pilota prevede tre serie in inglese che con la voce dell’autore che si potranno sentire anche in spagnolo.