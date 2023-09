Quanti Sapevano? - Il Caso Elisa Claps: alle 21 speciale di Sky TG24

In onda stasera lo speciale che anticipa l’uscita dell’ottava e ultima puntata di “Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps”, il podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media e curato da Pablo Trincia. L’ultimo episodio sarà disponibile su skytg24.it (e sulle principali piattaforme) dalle 11.30 del 12 settembre, nello stesso giorno e nella stessa ora in cui 30 anni fa Elisa Claps salutò il fratello Gildo prima di scomparire per sempre

Il 12 settembre 1993 scompariva nel nulla Elisa Claps. Questa sera Sky TG24 ripercorre il mistero iniziato trent’anni fa e risoltosi - solo in parte - nel 2010 con il ritrovamento del corpo della ragazza nel sottotetto della chiesa Santissima Trinità di Potenza. Lo speciale, in onda alle 21, anticipa l’uscita dell’ottava e ultima puntata di Dove nessuno guarda – Il caso Elisa Claps, il podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media e curato da Pablo Trincia e da lui scritto insieme a Riccardo Spagnoli e Alessia Rafanelli. Ospiti dell’appuntamento di stasera Pablo Trincia, Barbara Strappato, Fabio Sanvitale e Piero Gildo Claps.

L’ultimo episodio del podcast

L’ultimo episodio del podcast sarà disponibile su skytg24.it (e sulle principali piattaforme) dalle 11.30 del 12 settembre, nello stesso giorno e nella stessa ora in cui 30 anni fa Elisa Claps ha salutato il fratello Gildo prima di scomparire per sempre. Nell’episodio, dal titolo Un ricordo non scompare, vengono raccontate le vite di vittima e carnefice. Quella di Danilo Restivo, l’assassino, passata sotto i radar della giustizia italiana e di quella inglese. Ma soprattutto, quella di Elisa Claps, alla quale troppo spesso abbiamo pensato solo come un caso da risolvere dimenticando di chiederci che persona fosse nella vita di tutti i giorni, quali fossero i suoi desideri e le sue aspirazioni che una morte ingiusta le ha troppo presto negato. Un ultimo episodio che conclude il racconto di una storia incredibile, una vicenda ricca di colpi di scena, depistaggi, segreti ed errori commessi durante le indagini. Un caso che probabilmente si sarebbe potuto chiudere dopo pochi giorni, ma che si è trasformato in un giallo durato più di diciassette anni, permettendo al killer, Danilo Restivo, di uccidere ancora.