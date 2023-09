Il caso Elisa Claps, il podcast di Pablo Trincia: puntata 7

Quando viene rinvenuto il cadavere della povera Elisa, Danilo Restivo vive in Inghilterra ormai da anni, insieme alla sua nuova moglie. A pochi passi da casa loro, la notte del 12 luglio, viene uccisa una ragazza coreana, Jong-Ok Shin detta Oki. È stata accoltellata alle spalle, proprio come Elisa, a poche decine di metri da casa di Danilo Restivo. Nonostante alcune strane coincidenze e i sospetti di una vicina, la polizia inglese non si concentra su di lui, ma su un ragazzo del posto

Jong-Ok Shin era andata a vivere in Inghilterra per studiare l’inglese. La notte in cui fu accoltellata fece in tempo a dire solo una frase, una volta portata in pronto soccorso: “Aveva una maschera”. La storia di Oki richiama diversi dettagli che hanno portato a definire il “metodo Restivo” ma le indagini condotte dalla polizia inglese non portarono mai a un suo coinvolgimento. In questa puntata le testimonianze raccolte da Pablo Trincia aiutano a ricostruire quanto avvenuto quella notte, quali erano stati i possibili collegamenti a Restivo e come poi si erano concluse le indagini.