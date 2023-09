Il caso Elisa Claps, il podcast di Pablo Trincia: puntata 8

L’ultima puntata di questa serie viene pubblicata nell’ora esatta in cui Elisa, trent’anni fa, ha salutato il fratello Gildo prima di sparire per sempre. È il capitolo finale della sua storia

Il giorno: 12 settembre 1993. L’orario: 11:30. È questo il momento in cui Elisa Claps ha salutato il fratello Gildo prima di sparire per sempre. Ed è questo momento che abbiamo scelto per l’uscita dell’ultimo episodio di “Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps”. È il capitolo finale della storia di Elisa, un episodio in cui raccontiamo chi era attraverso le parole di chi l’ha conosciuta.

È come se Elisa, infatti, fosse rimasta ferma all’attimo in cui ha messo piede in quella chiesa. È come se quel momento, quando dopo pochi minuti ha incrociato la sguardo di Danilo Restivo, si ripetesse all’infinito, cancellando tutto il resto. Eppure anche lei, prima di diventare un mistero, un “caso”, un “giallo”, era una persona. Anche Elisa, prima di morire, è stata viva (LO SPECIALE DI SKY TG24).

successo. Vanno sotto casa sua, hanno un colloquio brevissimo. “Lui sa di sicuro qualcosa, dobbiamo andare in chiesa a vedere se troviamo qualcosa”, si dicono. Guardano a terra, verso l’altare, cercano anche solo un segnale della presenza della ragazza. Gildo, Luciano e i loro amici trovano una porta che conduce al piano superiore. Il parroco però non c’è, è partito. Le chiavi le ha solo lui. Resta solo una cosa da fare: sporgere denuncia. Gildo informa la polizia dell’appuntamento di Elisa con Restivo, del suo strano atteggiamento, del regalo. Per la polizia il fatto che Restivo sia l’ultimo ad averla vista non è abbastanza per far scattare un allarme.

