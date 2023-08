Il caso Elisa Claps, il podcast di Pablo Trincia: puntata 6

Dopo la scomparsa di Elisa nessuno ha mai perquisito la Chiesa della Trinità, il luogo in cui la ragazza era stata vista per l’ultima volta insieme a Danilo Restivo. Quella chiesa è sempre stata il regno di Don Mimì e ancora oggi è uno dei grandi misteri del caso. Cosa è successo là dentro per diciassette anni? Indaghiamo sulle ombre e sui peccati della chiesa più importante della città

Silenzio e indifferenza. È la nebbia che copre la chiesa della Santissima Trinità a Potenza. “Il ritrovamento di Elisa non avviene tutto d’un tratto quel giorno di marzo, così all’improvviso per puro caso - racconta Pablo Trincia -. Sembra essere l’ultima tappa di un percorso, come se in quei 17 anni ci si fosse arrivati lentamente passo dopo passo”. Un anno che sembra segnare una svolta è il 2008, quando muore Don Mimì, parroco della Santissima Trinità.