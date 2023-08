Il caso Elisa Claps, il podcast di Pablo Trincia: puntata 5

Per diciassette anni le indagini sulla scomparsa di Elisa non portano a niente. Depistaggi e sviste investigative hanno ingarbugliato un caso in realtà semplicissimo. Il 17 marzo 2010 però tutto cambia. Tre operai trovano un cadavere. È in un luogo impensabile, nel pieno centro di Potenza. Elisa è sempre stata lì, nell’unico posto in cui nessuno è andato a cercarla