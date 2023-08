Il caso Elisa Claps, il podcast di Pablo Trincia: puntata 4

Il pomeriggio del 12 novembre 2002, Heather Barnett, una sarta inglese, viene uccisa nel bagno di casa sua, a Bournemouth, in Inghilterra. A trovare il cadavere, barbaramente mutilato, sono i due figli adolescenti. Un omicidio avvenuto in un paese lontano, ma che in verità è collegato alla scomparsa di Elisa Claps. Entrambe Heather ed Elisa conoscevano Danilo Restivo