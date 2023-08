Heather Barnett, cosa sappiamo sul caso della donna uccisa da Restivo

Restivo nel 2002 si era trasferito in Inghilterra da qualche mese, si era sposato ed era andato a vivere nella zona di Richmond Park di Bournemouth, a pochi passi dalla casa di Heather Barnett. A destare subito i sospetti della polizia del Dorset ci furono due particolari: il primo è che, pochi giorni prima dell’omicidio, Restivo era stato a casa di Barnett per commissionarle delle tende. In seguito a questa visita, la sarta aveva dichiarato di non trovare più le proprie chiavi di casa e di aver pensato che fosse stato proprio Restivo a prenderle, circostanza però da lui smentita. La seconda riguarda invece proprio il ritrovamento del cadavere, che aveva tra le mani due ciocche di capelli, particolare che riconduceva subito a Restivo e alla sua abitudine di tagliare ciuffi di capelli a donne incontrate per caso, come era emerso da alcune denunce sia a Potenza che a Bournemouth. Le indagini, però, all’inizio non portano molto lontano: Restivo è tra i principali sospettati, ma senza chiare prove nei suoi confronti.

I ritrovamenti e il processo

La scena del crimine in casa Barnett presenta però alcuni indizi, come un asciugamano intriso di sangue lasciato lì e le tracce scoperte con il luminol, che evidenziano come l’assassino si sia pulito le scarpe prima di uscire dalla casa. Nel 2004 Restivo è sotto stretta sorveglianza della polizia che, ad un controllo, ritrova nella sua macchina un cambio di vestiti identici a quelli che indossava, un coltello per sfilettare, forbici, un passamontagna e guanti. La sua abitazione viene perquisita e sotto le sue scarpe da ginnastica vengono ritrovate delle piccole tracce di sangue, non meglio identificabili a causa del lavaggio con la candeggina. Restivo viene arrestato nel 2006 e, anche grazie al lavoro collegato con la polizia italiana, viene accusato dell’omicidio di Heather Barnett nel maggio 2009, appena due mesi dopo il ritrovamento nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità di Potenza dei resti di Elisa Claps, scomparsa da 17 anni. “Non ho mai ucciso nessuno”, dichiara al processo. Il processo dura due anni, tra accuse ai Claps di volerlo incastrare, molte omissioni e incongruenze che non convincono il giudice. Alla fine, il verdetto è chiaro: Restivo è condannato all’ergastolo, commutato poi dalla Corte di appello a 40 anni di prigione. Una sentenza che si somma a quella ottenuta in Italia per il caso Claps (30 anni), dove viene dimostrata la sua colpevolezza grazie alle tracce ritrovate sul corpo di Elisa. Attualmente Restivo si trova in carcere in Inghilterra.