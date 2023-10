“Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps”, arriva la docuserie Sky

Gli episodi della docuserie che ripercorrono una delle più incredibili storie di cronaca italiane arriveranno il 13 ed il 14 novembre, due per ciascuna serata, in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand. Prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Chora Media, è scritta a quattro mani da Pablo Trincia e da Riccardo Spagnoli che ne ha curato anche la regia

Dopo il successo del podcast di Paolo Trincia, pubblicato in occasione dei trent’anni dalla scomparsa della sedicenne, il caso Elisa Claps diventa una docuserie Sky Original, un’inchiesta in quattro episodi basati su uno dei casi di cronaca più oscuri successi nel nostro Paese. Gli episodi di “Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps – La Serie”, che ripercorrono una delle più incredibili storie di cronaca italiane arriveranno il 13 ed il 14 novembre, due per ciascuna serata, in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand.