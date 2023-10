"Sono io Elisa Claps", il libro tratto dai diari della giovane uccisa

Dal rapporto della giornalista Mariagrazia Zaccagnino con Filomena Iemma, mamma della ragazza scomparsa il 12 settembre del 1993, nasce il volume, basato sui suoi scritti. "Consegnare Elisa alle pagine di un libro e quindi in un certo senso restituirle l’immortalità - afferma l'autrice - Ma anche restituirle la dignità di donna" ascolta articolo

Elisa Claps è morta a 16 anni, nel settembre del 1993. Su di lei si è parlato tanto: la scomparsa, la chiesa nel centro di Potenza, Danilo Restivo, il ritrovamento del corpo 17 anni dopo. Il suo è diventato uno dei casi di cronaca nera più intricati che il nostro Paese abbia mai conosciuto, ma Elisa non era solo questo. Di lei conosciamo il viso sorridente, gli occhiali tondi, il maglione bianco. La giornalista Mariagrazia Zaccagnino va oltre e parla di lei in un libro che vuole restituire a tutti la memoria di Elisa: una giovane donna prima di un caso di cronaca. “L’intento - racconta l’autrice a Sky TG24 - è consegnare Elisa alle pagine di un libro e quindi in un certo senso restituirle l’immortalità. Ma anche restituirle la dignità di donna: in città dopo la sua scomparsa è stato detto di tutto, che fosse incinta, che in famiglia abusassero di lei. Ora si può dare verità e dignità a questa ragazza e ai suoi cari”. “Sono io Elisa Claps” è edito da Edigrafema e ora l’autrice e la famiglia vengono anche chiamati nelle scuole per parlare di una storia che ha tanti risvolti anche a livello educativo e sociale: contiene il tema del femminicidio ma anche del bullismo. In memoria di Elisa, del suo sogno di diventare medico, la famiglia Claps ha annunciato la costruzione di un ambulatorio medico in Africa che porterà il suo nome. Il diritto d’autore di Mariagrazia Zaccagnino sarà devoluto per questo progetto.

1993-2023: i trent'anni dalla scomparsa Per Filomena è sempre stato importante portare avanti la memoria di sua figlia, far sì che si parlasse di lei per la ragazza che era, non solo in quanto vittima. “I fratelli invece erano molto titubanti”, afferma l’autrice. “Io ne ho parlato con Gildo che in primis non aveva mai letto i diari e inizialmente non era convinto. Poi però ha deciso di assecondare il desiderio di sua mamma. Alla fine, quando hanno letto la bozza del libro, per Gildo è stato il momento emotivamente più faticoso perché lui stesso, per difesa, aveva accantonato i ricordi e dopo tanti anni questo libro gli ha restituito la sorella”. E anche la data nella quale il libro è stato presentato non è stata casuale. Non era un lavoro per il quale si potesse perdere tempo, bisognava scriverlo subito “in modo da poterlo presentare il 12 settembre, in occasione dei 30 anni dalla scomparsa di Elisa. E’ stato un modo per fare luce, dopo 17 anni di buio in cui Elisa è stata nascosta in un sottotetto è stato come riportarla alla luce”. approfondimento Anatomia di un podcast con il sound designer di 'Dove nessuno guarda'

Mariagrazia Zaccagnino consegna della prima copia del libro a Filomena

In poche parole, chi era Elisa? “Una ragazza di luce, una ragazza solare, che empatizzava molto e che sicuramente avrebbe fatto qualcosa di bello e di importante nella vita. Avrebbe agito in maniera consapevole, partecipata, perché era una ragazza coraggiosa. Credeva nei valori, nell’amicizia, aveva fede. E’ un peccato che lei sia stata privata della vita e che il mondo sia stato privato di lei. Sul caso di cronaca ancora molti aspetti sono nebulosi: almeno abbiamo fatto luce su chi era lei”.

Presentazione del libro "Sono io Elisa Claps"