Palazzo a fuoco a Cherasco, nel Cuneese: evacuazioni

Fiamme molto alte e vigili del fuoco in azione per spegnere il vasto rogo in un edificio in piazzetta degli Orti. Dalle verifiche fatte non ci sarebbero feriti

Un vasto incendio è scoppiato in serata nell'abitato di Cherasco (Cuneo), in un edificio in piazzetta degli Orti. Le fiamme hanno avvolto l'intero palazzo e sul posto ci sono squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Alba, Bra, Fossano e Savigliano. Il comando provinciale di Cuneo ha inviato un'autoscala. I pompieri sono al lavoro per spegnere le fiamme,

Per spegnere il vasto rogo a Cherasco c'è anche il distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco di Levaldigi. In totale sono trenta al momento i vigili del fuoco sul posto, con dieci mezzi tra autoscale, autopompe e autobotti provenienti da varie sedi permanenti e volontarie della provincia. Sarebbe in corso l'evacuazione dei palazzi vicini, dal momento che le fiamme sono molto alte.

Il caseggiato in fiamme a Cherasco (Cuneo), si trova in una zona residenziale fuori dal centro, a sud del paese di circa 500 abitanti, noto per gli storici mercati dell'antiquariato e del collezionismo. Al momento non si hanno notizie di persone ferite e all'interno potrebbe però essere rimasto il cane della proprietaria dell'edificio. Si tratta di caseggiati bassi, al massimo di due piani con mansarda, quasi tutti contigui, spezzati solo da piccoli giardini.