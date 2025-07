Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 luglio: la rassegna stampa

Trump spinge per la tregua in Ucraina: dopo una telefonata di quasi un’ora con Putin, si dice “scontento” per la mancanza di progressi. Tra i temi discussi anche l’Iran, mentre oggi è previsto un colloquio Trump-Zelensky. In rilievo anche l’inferno di fuoco che ha colpito Creta, con 5mila turisti evacuati, e la morte di Diogo Jota, calciatore del Liverpool, rimasto vittima di un incidente stradale pochi giorni dopo le nozze. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola