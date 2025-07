Esplosione a Roma, incendio in un distributore di benzina

L’esplosione di una cisterna, avvenuta poco dopo le 8 in via dei Gordiani, al Prenestino, ha investito i vigili del fuoco e i sanitari del 118 già presenti per un camion che aveva urtato una conduttura. Tra i feriti ci sono otto poliziotti, un vigile del fuoco, un operatore del 118, alcuni passanti e persone che si trovavano negli appartamenti vicini. Danni anche a un deposito giudiziario. Chiusa la fermata metro C