Esplosione a Roma, la paura dei cittadini: "Sembrava una bomba"

Un grande boato e tanta paura per i cittadini romani che questa mattina sono stati svegliati dall’esplosione di una cisterna presso un distributore in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino (I VIDEO DELL'ESPLOSIONE). "Siamo stati svegliati da un boato, sembrava una bomba, un attentato". Così Paola abitante di un condominio di via dei Gordiani descrive gli attimi subito dopo l'esplosione. "Non abbiamo capito di cosa si trattasse, tutti i vetri hanno tremato. Poteva essere una bomba, il terremoto, non capivamo. Poi dal fumo abbiamo capito che era una esplosione", racconta Francesco, inquilino di uno stabile accanto. "Mia madre ha un taglio sulla gamba, i vetri delle finestre si sono frantumati". È il racconto di Claudia che abita a poca distanza dal luogo in cui è avvenuta l'esplosione. Roberta racconta di essere andata via "in ciabatte" da casa, "sembrava un attentato", dice. Mentre Alessandro ricorda i "pezzi di legno volati in casa". Diversi residenti della zona dicono di aver visto "persone ricoperte dai vetri in strada".