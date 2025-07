Esplosione Roma, i video della deflagrazione e del rogo

Sono decine i feriti nell'esplosione al distributore di via dei Gordiani. Al momento è stato portato in ospedale un vigile del fuoco. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l'incendio

La Procura di Roma attende le prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine intervenute per l'esplosione avvenuta via dei Gordiani a Roma. Alla luce dell'incartamento i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, apriranno un fascicolo di indagine. Le cause della forte deflagrazione sono in via di accertamento.