Sky 20 anni, Pablo Trincia: sul caso Elisa Claps docuserie a novembre

“Dove nessuno guarda” è il podcast di Pablo Trincia che racconta la scomparsa di Elisa Claps: uno dei casi di cronaca nera più intricati che il nostro paese abbia mai conosciuto. A Sky 20 anni l’incontro con il giornalista e autore ascolta articolo

“E’ una grande storia. Abbiamo realizzato un progetto a 360°, che permetta di assorbire la storia, sentirla e vederla”. All’evento per Sky 20 anni il giornalista e autore Pablo Trincia parla di “Dove nessuno guarda - Il caso Elisa Claps”, un podcast originale di Sky Italia e SkyTG24 che racconta la scomparsa e l’uccisione della 16enne di Potenza, il 12 settembre del 1993. "Quello di Elisa Claps è un caso incredibile, di una ragazza che viene ritrovata 30 anni dopo esattamente nel posto in cui era scomparsa", spiega Trincia. (SKY 2O ANNI, LA SECONDA GIORNATA - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA)

Il mezzo del podcast “Il podcast è la forma di narrazione moderna, è l’ultimo mezzo di comunicazione arrivato sul mercato ma è anche il più antico: è la narrazione pura, orale, alla quale non siamo più abituati da quando il video è entrato nelle nostre vite”, racconta Pablo Trincia. “Abbiamo perso l’abitudine di immaginare, ma è bellissimo immaginare. E molte persone ora ascoltano queste serie audio perché hanno riscoperto la bellezza di immaginare. “Il caso Elisa Claps” dura 6 ore in tutto, ma così noi vi portiamo dentro al racconto e non serve avere delle immagini, ognuno può immaginarselo”. approfondimento Il caso Elisa Claps - Il podcast di Pablo Trincia

Come scegliere una storia Ma come si fa a capire se un fatto può essere raccontato in modalità solo orale? “Una storia - spiega Trincia - per essere efficace per un podcast deve potersi fare in modo istintivo, non meccanico, abbiamo a che fare con le vite delle persone, la storia ti deve colpire e io seguo molto l’istinto”. “Ma - aggiunge il giornalista - la scintilla da sola non basta: il passaggio successivo è capire se quella storia si può raccontare: se ci sono i documenti, le fonti, i testimoni che ti aiutano a raccontare. I podcast sono racconti seriali: come le serie tv che si guardano in tv, solo orali. Le storie vanno studiate, capite. Non tutte si possono realizzare”. approfondimento Danilo Restivo, chi è il killer di Elisa Claps e Heather Barnett

La scrittura Veniamo al lavoro in sé: come si costruisce un podcast? “Io faccio il paragone con la cucina: devi preparare una cena bella, ricca e la prima cosa che fai è trovare gli ingredienti buoni. In questo caso gli ingredienti sono le storie, i personaggi. Poi - prosegue Trincia - torni a casa e inizi a preparare gli ingredienti: riascolti, tagli. Poi si parte con la scrittura: la scaletta, la creazione di un arco narrativo. Non basta saper scrivere, bisogna anche essere originali. Poi si va in sala a registrare e si monta: il processo di “impiattamento” della cena. Si mettono musiche, suoni. Il suono di qualità fa la metà del lavoro, come al cinema. Le musiche hanno un’influenza pazzesca sul modo in cui percepiamo la storia. E alla fine si offre agli ascoltatori”. leggi anche Heather Barnett, cosa sappiamo sul caso della donna uccisa da Restivo

La storia di Elisa Claps “Raccontare storie significa andare nei luoghi, cercare i testimoni anche bussando a tante porte”. Pablo Trincia e gli altri autori del podcast, Riccardo Spagnoli e Alessia Rafanelli, hanno viaggiato, sono andati nei luoghi chiave: “Siamo andati in Gran Bretagna: l’abbiamo fatto perché ci serviva parlare con una donna che era una fonte chiave. Sapevamo solo l'indicazione di una via e il cognome: ci abbiamo messo due giorni ma alla fine l’abbiamo trovata. Non bisogna mai demordere. Il nostro lavoro significa anche cercare, trovare il modo per conquistare la fiducia dei testimoni e quando alla fine riesci a portarti a casa la storia di qualcuno che si fida di te è una delle parti più belle di questo mestiere”. vedi anche Quanti Sapevano? - Il Caso Elisa Claps: lo speciale di Sky TG24. VIDEO

La docuserie Ma il progetto è molto più ampio. Oltre al podcast, del quale sono già disponibili tutte le puntate, a novembre su Sky arriverà anche la docuserie sulla storia di Elisa Claps: "La docuserie è un racconto da una prospettiva diversa, con una struttura diversa dal podcast - dice Trincia - Ti permette di vedere i documenti originali. Abbiamo trovato dei video di famiglia, si vedono i luoghi, permette di entrare visivamente in quello che avete ascoltato". approfondimento Pablo Trincia, tutti i suoi podcast e dove ascoltarli