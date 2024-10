Università, anno accademico 2024-2025 al via: calendario e novità

Con le lezioni - molte delle quali sono già iniziate nelle scorse settimane - hanno preso il via in tutta Italia anche quasi 200 nuovi corsi di laurea. Tra le novità, la maggior parte è concentrata sui temi di salute, sostenibilità e digitale

Al via l’anno accademico per le università italiane, che si apre oggi, 1 ottobre. Con le lezioni - molte delle quali sono già iniziate nelle scorse settimane - hanno preso il via in tutta Italia anche quasi 200 nuovi corsi di laurea. Tra le novità, la maggior parte è concentrata sui temi di salute, sostenibilità e digitale.

I nuovi corsi di laurea

Saranno 172 le nuove lauree per l’anno accademico 2024-2025. Tra le novità, 40 sono tutte concentrate nell’ambito della sanità: Medicina, Odontoiatria, Professioni sanitarie e Veterinaria. La sostenibilità occupa il secondo posto della classifica delle novità, con 11 nuovi corsi tra cui Chimica verde e Mobilità sostenibile. Sono otto, invece, i corsi nel settore digitale, come Digital Humanities e Data science che si concentrano sull’integrazione tra mondo umano e tecnologia. Le università di Palermo, Catania e Cagliari hanno aperto in totale 29 nuovi corsi.

Il calendario universitario

Il calendario universitario, come detto, va da settembre, fino a luglio, con i corsi che si concentrano in periodi ben precisi, per poi lasciare spazio alle sessioni di esame. Queste, di solito, iniziano dopo le vacanze di Natale, fino a febbraio, e poi riprendono nei mesi estivi, da giugno a settembre circa. Il calendario, però, è specifico per ogni laurea. E dipende anche molto da come gli studenti stessi decidono di affrontare i vari appelli, cioè le due o tre date in cui il professore dà ai ragazzi la disponibilità per affrontare l’esame.