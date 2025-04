Boom sul mercato, 10 milioni di fatturato per i fagioli di Bud Spencer

La ricetta originale e l'aumento del fatturato

Nel 2022, racconta “Il Corriere della Sera”, i ricavi erano pari a 56mila euro, un anno dopo a 624mila. A questo punto in Bud Power entrano nuovi soci sebbene il controllo resti nelle mani della famiglia di Bud Spencer, ovvero Giuseppe Pedersoli (uno dei tre figli dell’attore morto nel 2016) con i figli Alessandro e Carlo Eduardo, più un altro nipote di Bud. Intanto le scatolette di fagioli, oltre che online, vengono vendute anche in migliaia di punti di vendita. Lo stesso Pedersoli racconta al Corriere: “I fagioli sono diventati rapidamente il prodotto di punta di Bud Power con il 70% del fatturato. E per il 2025 prevediamo di arrivare a 10 milioni di fatturato”. Senza contare che, nel giro di alcune settimane, verrà lanciata sul mercato “anche la birra e dopo l’estate il Pizzone di Bud Spencer”. A garantire il successo del prodotto, forse anche la ricetta scelta per preparare i fagioli. “Mio padre aveva il vezzo della cucina e nei film lui e Terence Hill dovevano mangiare padellate di fagioli che passava la produzione. Certe volte la stessa scena veniva ripetuta 10-15 volte, quindi ha deciso di farseli come piacevano a lui”. Da qui la ricetta del prodotto messo in commercio che prevede, appunto, “borlotti piemontesi, polpa di pomodoro, cipolla, pancetta affumicata e spezie”. Attualmente, ha spiegato ancora il figlio di Bud, “abbiamo il 30% del mercato dei contorni in scatola e abbiamo superato anche il marchio Heinz, in attesa che i celebri fagioli arrivino anche in Svizzera, Austria, Grecia e Germania.