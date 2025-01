Cinema

" Lo chiamavano Trinità " è considerato un classico del cinema italiano, con l'imperdibile coppia Bud Spencer e Terence Hill che l'ha reso un vero e proprio capolavoro. In realtà la pellicola ha dato vita a un sottogenere: il "fagioli western", parodia dei più cruenti spaghetti western in cui le sparatorie sono sostituite con mirabolanti scazzottate

Il film compie 50 anni: uscì al cinema in Italia per la prima volta il 22 dicembre del 1970. Ma continua a essere una pellicola cult più volte riproposta anche in Tv