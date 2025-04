Social selling, le aziende e i nuovi trend per le vendite online

Il modo di vendere online sta davvero cambiando? Quali sono le prospettive del modello B2B (business-to-business)? Per Gianni Adamoli, presidente del Consiglio di amministrazione di Execus, "il 90% delle persone acquista dai marchi che segue sui social media ed è disposto a spendere dal 20% al 40% in più per quelli con cui interagisce" ascolta articolo

Digital marketing e social selling stanno cambiando il modo in cui le aziende interagiscono con i clienti. La trasformazione delle modalità con cui si costruiscono relazioni e si genera fiducia ha infatti un impatto diretto sulle vendite. Per Gianni Adamoli, presidente del Consiglio di amministrazione di Execus, i dati parlando chiaro: "Il 90% delle persone acquista dai marchi che segue sui social media ed è disposto a spendere dal 20% al 40% in più per quelli con cui interagisce". Execus S.p.A. è una MarTech Company quotata su Euronext Growth Milan che guida la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese italiane. I trend e le prospettive per il 2025 del social selling sono quindi ben chiare ad Adamoli che riporta come nel settore B2B, ovvero business-to-business, l'impatto del digital e dei social sia ancora più significativo. "Il 75% degli acquirenti B2B utilizza i social media per raccogliere informazioni prima di acquistare, mentre il 54% dei marketer B2B genera lead proprio da queste piattaforme", afferma Adamoli, sottolineando come anche il personal branding giochi "un ruolo chiave, con il 92% degli acquirenti B2B che afferma di interagire con venditori riconosciuti come opinion leader del settore". Ma non è tutto. "Le aziende che adottano strategie di social selling - spiega Adamoli - registrano in media fino al 45% di opportunità in più rispetto ai canali di vendita tradizionali. Inoltre, il 31% dei professionisti B2B ha costruito relazioni più solide grazie ai social, mentre il 39% dei professionisti B2B ha ridotto il tempo dedicato alla ricerca di nuovi contatti".

Il modello B2B Con B2B, ovvero business-to-business, si intende quel modello di business tra aziende, in cui lo scambio di prodotti o servizi avviene in modo interaziendale. Anche in questo settore l’efficacia del social selling è ormai evidente, "soprattutto se consideriamo che ci sono oltre 5 miliardi di utenti Internet nel mondo e quasi il 64% sono utenti attivi dei social media". Come spiega il presidente del Consiglio di amministrazione di Execus, "secondo Statista, nel 2024 oltre 5 miliardi di persone hanno utilizzato i social media e si prevede che tale valore aumenterà fino a superare i 6 miliardi entro il 2028". Adamoli però a questo punto si chiede in che modo le aziende, piccole o grandi che siano, possano sfruttare nel miglior modo questo potente canale di distribuzione. "Con l’evoluzione delle tecnologie digitali e dei comportamenti d’acquisto - spiega - negli ultimi anni si è assistito a un’adozione crescente di strategie basate sui social media per rafforzare la brand awareness, generare lead e incrementare le vendite". Nel 2025 le tendenze già in atto andranno a consolidarsi "con un’attenzione sempre maggiore a credibilità, personalizzazione e ottimizzazione dell’esperienza utente".

Piattaforme su cui puntare Importante in questo scenario anche il ruolo dell'Intelligenza artificiale che contribuirà a "ridefinire le strategie di engagement e conversione". Le principali piattaforme social su cui puntare sono LinkedIn, che come spiega Adamoli "continua a dominare il panorama del social selling B2B", ma anche X, "utile per seguire le tendenze e partecipare a discussioni rilevanti". Per quanto riguarda gli altri canali, invece, "YouTube e TikTok si affermano sempre più come strumenti per il content marketing aziendale, con webinar, tutorial e case study che coinvolgono i buyer in modo più diretto e visivo. Anche le app di messaggistica, come WhatsApp, stanno diventando canali strategici per gestire lead e offrire un servizio clienti più personalizzato". Grazie a canali come TikTok cresceranno anche il video marketing e il social listening. "Contenuti audiovisivi, come interviste con esperti, dimostrazioni pratiche e approfondimenti di settore, saranno sempre più utilizzati per costruire autorevolezza e favorire l’engagement", spiega ancora Adamoli, portando i dati a conferma: "Il 76% degli utenti TikTok apprezza la visualizzazione di un mix di immagini e video negli annunci (8). L'ascolto attivo del feedback della community, incoraggiato dal 68% degli utenti (9), e strumenti come Insights Spotlight permettono quindi ai brand di innovare insieme ai consumatori".