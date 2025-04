Crollano criptovalute Ethereum e Bitcoin. Come gestire la volatilità

Da inizio anno Bitcoin ed Ethereum, le crypto a più alta capitalizzazione, stanno perdendo rispettivamente il 12% e il 43%. Dati in controtendenza rispetto alle previsioni per il 2025, che doveva essere l’anno dei record per il mercato delle criptovalute. Nonostante questo gli operatori del settore rimangono ottimisti sul ciclo che il Bitcoin segue ogni quattro anni. Infatti dopo l’halving - il dimezzamento delle ricompense per chi produce nuovi Bitcoin - ha sempre migliorato i suoi record, portando con sé anche le altcoin, le valute alternative.

Gestire le fluttuazioni delle crypto

Questa dinamica finanziaria tende a coincidere con i periodi in cui la “dominance” del Bitcoin comincia a rientrare. Lo conferma Adrian Fritz, head of research di 21Shares nell’intervista al Corriere della Sera: “Lo abbiamo visto recentemente quando il Bitcoin ha superato la soglia dei 100mila dollari per poi iniziare a oscillare tra i 105mila e i 95mila, spingendo alcuni player a puntare su altri asset digitali. Se questa dinamica dovesse confermarsi, potremmo vedere importanti flussi di capitale dirigersi verso le altcoin. Il rally delle altre criptovalute, però, tende a innescarsi quando il Bitcoin entra in una fase di assestamento, che non sembra ancora iniziata”. Negli ultimi anni il mercato delle criptovalute si è ampliato grazie alla nascita di numerose nuove monete, rimanendo però un mondo troppo vasto e destinato a concentrarsi. Il rischio di investimento è quindi ancora molto elevato. Davide Serra, CEO di Algebris, ha sottolineato come “per investire in sicurezza si può fare riferimento alle principali altcoin per capitalizzazione scambiate in marketplace, exchange o broker che hanno un approccio molto restrittivo. L’importante, se si decide di investire in criptovalute, è avere un orizzonte temporale di medio lungo termine. La volatilità è tale che non si può investire liquidità che potrebbe servire tra uno o tre mesi», mette in guardia Serra.