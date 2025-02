Portaerei Truman, collisione con nave mercantile in Egitto

La portaerei statunitense Harry S. Truman si è scontrata con una nave mercantile nel Mediterraneo. Ad annunciarlo è stata la stessa Marina Usa. La collisione della nave da guerra con la Besiktas-M è avvenuta mercoledì sera intorno alle 23:46 ora locale, mentre la portaerei stava operando vicino a Port Said in Egitto, ha spiegato il portavoce della Sesta Flotta Usa. "La collisione non ha messo in pericolo la Harry S. Truman e non ci sono notizie di allagamenti o feriti. Gli impianti di propulsione non sono stati danneggiati e sono in condizioni stabili e sicure", ha dichiarato, aggiungendo che l'incidente è oggetto di indagine. La Truman è alimentata da due reattori nucleari e quattro sistemi di propulsione e la dichiarazione della Sesta Flotta afferma che gli impianti non sono stati interessati e sono in "condizioni sicure".