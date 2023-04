Carlo III, per incoronazione statua fatta con 17 litri di cioccolato

Mondo

Incoronazione di Re Carlo, le immagini dei preparativi. FOTO

Tra le novità c'è il cambio di titolo, da regina consorte a regina, attribuito in modo formale negli inviti per l'incoronazione del sovrano e della moglie in programma il 6 maggio. Resta ancora da capire se Harry e Meghan saranno presenti: i duchi di Sussex sono stati invitati ma non hanno ancora confermato la presenza. Biden, invece, ha informato il sovrano che la first lady Jill sarà presente

Fervono i preparativi per l'incoronazione di re Carlo III attesa il 6 maggio nell'abbazia di Westminster a Londra. I piani per il grande evento, che si tiene otto mesi dalla morte della regina Elisabetta II avvenuta l'8 settembre scorso, sono in fase avanzata

