Incoronazione re Carlo III, dalla carrozza alle monete: cosa sappiamo

Il dono del Papa e le fasi della cerimonia



L’incoronazione di Re Carlo III sarà un momento da considerarsi sacro, come i frammenti donati da Papa Francesco per l'occasione, che si ritiene provengano dalla croce originale dove Gesù fu crocifisso, e inseriti in un’altra croce benedetta che guiderà la processione del prossimo 6 maggio. Carlo e Camilla andranno da Buckingham Palace all’abbazia di Westminster a bordo della carrozza d’oro del Giubileo di diamante, costruita per celebrare il 60° anniversario dell’ascesa al trono di Elisabetta, utilizzata per la prima volta nel 2014 e dotata di tutti i comfort. La carrozza che porterà la regina e il re a sfilare tra i sudditi è stata costruita invece 160 anni fa, utilizzata ad ogni incoronazione a partire da quella di Guglielmo IV nel 1831. La cerimonia di Camilla sarà più breve rispetto a quella di Carlo, che sarà benedetto e incoronato per primo. La cerimonia dell’unzione sarà anche questa nel rispetto della tradizione, l’olio santo verrà versato nell’antico cucchiaio con il quale l’Arcivescovo di Canterbury ungerà il monarca in tre parti differenti. Subito dopo ci sarà l’investitura ufficiale, in cui Carlo sarà abbigliato da re con corona, scettro, globo e la spada della giustizia spirituale, simbolo del supremo potere giudiziario del monarca. Per l’occasione non mancheranno memorabilia commemorativi, come le porcellane: tazze da tè, boccali e portapillole, contrassegnate da emblemi commemorativi, o ancora le monete, tra cui quelle da 50 pence, decorate con una rappresentazione dell'abbazia di Westminster, e da 5 sterline, in cui è ritratto Carlo incoronato re.