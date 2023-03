Il primo ritratto di Re Carlo III da quando è salito al trono

Il Sovrano non si è messo in posa per il ritratto, ma l’artista Alastair Barford ha utilizzato foto e schizzi che gli aveva scattato a un ricevimento di Buckingham Palace a febbraio

Dipinta a olio dall'artista Alastair Barford, l'immagine raffigura Re Carlo III che indossa un abito blu, camicia bianca, cravatta rosa e taschino quadrato con la mano appoggiata casualmente nella tasca della giacca. Sebbene non sia un ritratto ufficiale, è il primo dipinto commissionato del re ad essere svelato da quando è diventato monarca. Barford ha detto che voleva catturare un'immagine "personale e intima" di Sua Maestà, motivo per cui non lo ha raffigurato in abiti da cerimonia. Il 35enne, che ha anche dipinto la defunta regina nel 2015, ha completato il ritratto in sole due settimane, che ha descritto come una "grande sfida".