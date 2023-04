Incoronazione Carlo III, Principe Harry seduto a dieci file dai Reali

Mondo

Famiglie reali, news: da Kate in blu a Pasqua a Macron in Olanda

Pasqua in famiglia tra relax e celebrazioni solenni per le teste coronate d'Europa, impegnate anche con visite ufficiali, tra cui quella storica di Emmanuel e Brigitte Macron ad Amsterdam e quella dei Principi di Monaco a Firenze. A Londra, intanto, fervono i preparativi per l'attesa incoronazione a cura di Vittoria Romagnuolo

Nel giorno di Pasqua i media e i social hanno dato spazio alle foto della famiglia reale inglese i cui membri senior si sono riuniti nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor per la messa solenne. Re Carlo e la Regina Camilla hanno scelto ancora una volta outfit dalle tonalità coordinate, un dettaglio che non è sfuggito ai commentatori della coppia che è attesa per l'incoronazione tra poche settimane

I principi di Galles William e Kate hanno rubato la scena con i loro tre figli, tutti splendidi e sorridenti. Ammiratissima la Middleton in royal blue, un outfit non del tutto inedito i cui pezzi chiave sono il coat dress di Catherine Walker e il cappellino realizzato in esclusiva per lei da Lock & Co. Hatters. Gli orecchini, in oro e lapis, richiamano i toni del look