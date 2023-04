2/14 ©IPA/Fotogramma

I principi di Galles William e Kate hanno rubato la scena con i loro tre figli, tutti splendidi e sorridenti. Ammiratissima la Middleton in royal blue, un outfit non del tutto inedito i cui pezzi chiave sono il coat dress di Catherine Walker e il cappellino realizzato in esclusiva per lei da Lock & Co. Hatters. Gli orecchini, in oro e lapis, richiamano i toni del look

Gran Bretagna, la Royal Family riunita per la messa di Pasqua. FOTO