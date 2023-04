6/18 ©IPA/Fotogramma

La pluripremiata Angela Bassett è stata elogiata per Time da Tina Turner che le è ancora molto grata per la sua interpretazione nel biopic Tina - What's Love Got to Do with It del 1993. La cantante ha affermato che Bassett è sempre credibile, sia che reciti nei panni di una rockstar che in quelli della Regina di Wakanda



