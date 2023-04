Nell'anniversario della scomparsa del Principe Ranieri, i Grimaldi si sono riuniti a Monaco per una messa in famiglia. Tempo di celebrazioni religiose anche per Re Carlo e la Regina Camilla alla prima funzione del giovedì che precede la Pasqua. Intanto, la Principessa Beatrice e i Principi Sofia e Carlo Filippo di Svezia a New York hanno parlato di dislessia



a cura di Vittoria Romagnuolo