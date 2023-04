12/16 ©IPA/Fotogramma

Ritorno in patria per Harry d'Inghilterra che si è presentato, a sorpresa, presso l'Alta Corte di Londra per la causa che lui ed altre celebrità del mondo dello spettacolo hanno intentato contro l'Associated Newspapers Limited che pubblica il Mail on Sunday e il Daily Mail. Il Duca di Sussex si è recato in aula per tre giorni, non consecutivi

Il principe Harry a Londra per la causa legale contro il Daily Mail