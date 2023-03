Re Carlo III, onorificenza minore ad Angela Kelly sarta della Regina

Re Carlo III ha voluto premiare con un'onorificenza tutte le persone che in qualche modo sono state vicine alla regina Elisabetta e l'hanno servita fino al giorno della sua morte. Ma per la sarta personale e più grande amica della sovrana, Angela Kelly, c’è stata una brutta sorpresa. Infatti Re Carlo non le ha concesso l’onorificenza più ambita, quella di Dame Commander of the Royal Victorian Order (DCVO), ma solo un titolo minore, quello di semplice Commander. Secondo alcuni rumors Carlo detestava Angela Kelly al punto che, alla morte della madre, avrebbe fatto cambiare le serrature di tutte le porte negli ambienti che condivideva solo con la sua guardarobiera personale. Decine di collaboratori, invece, hanno ricevuto un riconoscimento da ostentare sui biglietti da visita.