Famiglie reali, news: dalla Regina Máxima in Marocco a Kate a Londra

Settimana di viaggi più o meno lontani per le teste coronate d'Europa, con i sovrani del Belgio impegnati in Sud Africa, e quelli dei Paesi Bassi divisi tra Marocco e Stati Uniti. Lo scopo, per tutti, è il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra i Paesi ospiti e quelli del Vecchio Continente. Finanza, economia, ambiente e società sono i temi più discussi, cui si aggiunge la costante preoccupazione per la guerra in Ucraina



a cura di Vittoria Romagnuolo