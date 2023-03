1/15 ©IPA/Fotogramma

Domenica 12 marzo, in Giordania, si è svolto l'atteso matrimonio reale tra Iman bint Abdullah II e il venezuelano Jameel Alexander Thermiotis. Alla cerimonia, che si è svolta in maniera tradizionale, non è mancato il glamour. Le foto dell'evento hanno incantato la rete specie per la bellezza naturale della sposa che ha scelto un wedding dress firmato Dior

GUARDA GLI ULTIMI VIDEO sulla Royal Family