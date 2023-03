1/10 ©IPA/Fotogramma

Il 17 maggio è il giorno di San Patrizio, patrono dell'Irlanda, festa ormai esportata in tutto il mondo ma che a Dublino e dintorni è ovviamente particolarmente sentita. Per Kate Middleton questa è stata una giornata speciale, perchè ha assistito alla parata, assieme al marito William, per la prima volta da colonnello della Guardia Irlandese













Kate Middleton, la principessa colonnello partecipa all'esercitazione