Impegni leggeri per le teste coronate d'Europa, tutte occupate entro in confini nazionali, con l'eccezione della coppia reale olandese in Slovacchia per una visita di Stato. Mentre aumentano i dettagli sulla grande incoronazione di Re Carlo, in Giordania si contano le ore per le nozze di Iman, secondogenita di Re Abdullah II e della Regina Rania

a cura di Vittoria Romagnuolo