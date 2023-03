Principato di Monaco, il principe Alberto festeggia 65 anni a teatro

Cinema

Il 14 settembre del 1982 l’allora moglie del principe Ranieri morì in un incidente d’auto. Prima del matrimonio nella sua carriera di attrice aveva conquistato il cinema americano e non solo, con ruoli indimenticabili in pellicole come “Mezzogiorno di fuoco”, “Il delitto perfetto”, “La finestra sul cortile”, “La ragazza di campagna” - che le valse l’Oscar come Miglior attrice protagonista -, “Caccia al ladro” e “Alta società”