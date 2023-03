Festa della mamma in Uk, Kate Middleton pubblica nuove foto coi figli

Un nuovo ritratto di famiglia è stato pubblicato sull'account Instagram ufficiale del principe e della principessa del Galles. Kate Middleton posa sotto le fronde di un albero circondata dai figli George, Charlotte e Louis. La foto, scattata da Matt Porteous, fotografo ufficiale della Royal Family, è stata condivisa ieri, nel giorno in cui in Gran Bretagna si festeggia la Festa della mamma. "Happy Mother’s Day from our family to yours", si legge nel post che accompagna l'immagine, "Buona Festa della mamma dalla nostra famiglia alla vostra".