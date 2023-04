Re Carlo III autorizza foto souvenir col Principe Harry e Meghan

Un gesto distensivo o una decisione di marketing? Non si sa, sta di fatto che Carlo III concede ai Sussex l’onore di una foto ufficiale. Tutti felici e contenti insieme con la famiglia reale al gran completo. Lo scatto è stato pubblicato dai tabloid inglesi. Potrebbe essere un modo per far pace una volta per tutte. Ma c’è chi insinua invece che sia solo una trovata per vendere più gadget e souvenir in occasione del grande evento: l’incoronazione. La foto ricordo infatti verrà distribuita prima e durante la festa del 6 maggio. Quel giorno a Londra ci sarà solo Harry ( Megan sarà assente) ma è improbabile che si affaccerà sul balcone di Buckingham Palace.