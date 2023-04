1/10 ©Getty

La ‘Pietra del Destino’ torna in Inghilterra per la prima volta dal 1996: il simbolo della nazione scozzese viene infatti trasportato a Londra per essere piazzato sotto la ‘sedia di Re Edoardo’, su cui siederà Carlo III per l’incoronazione nell’abbazia di Westminster

