Incoronazione Re Carlo III a rischio pioggia, si prepara il piano B

I tabloid titolano “È la maledizione di Meghan” . Le previsioni meteo danno precipitazioni per il 6 maggio. Sicurezza più difficile per gli agenti in mezzo alla folla

Potrebbe andare peggio, potrebbe piovere! In un periodo già difficile per la Royal Family, ci si mette di mezzo anche il meteo che prevede pioggia per il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III. A Buckingham Palace hanno quindi preparato un piano B che prevede la sfilata della Carrozza Reale sotto la pioggia e agenti particolarmente abili a destreggiarsi in una foresta di ombrelli. Qualcuno sui tabloid ha titolato “È la maledizione di Meghan”. In realtà si poteva prevedere visto che a Londra piove un giorno sì e un giorno no. Sempre a proposito della moglie di Harry i giornali inglesi riportano che non seguirà nemmeno in tv la cerimonia: ufficialmente a causa del fuso orario. E poi perché dedicherà tutto il giorno al compleanno del piccolo Archie che proprio quel giorno compirà 4 anni. (GUARDA LO SPECIALE DI SKYTG24)