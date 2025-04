Re Carlo e Camilla in Italia con la Bentley State Limousine ecologica

I reali di Inghilterra sono arrivati a Roma per la loro visita ufficiale in Italia. All'aeroporto di Ciampino sono saliti a bordo di una Bentley State Limousine colore amaranto che li ha portati poi nei luoghi dei vari appuntamenti previsti. Non è un'auto elettrica, ma ecologica: alimentata da una miscela composta per l’85% da bioetanolo e per il 15% da benzina senza piombo