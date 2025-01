Zaia: "Raccolta di firme per terzo mandato è una chiamata di popolo"

"Io non ho promosso questa raccolta di firme, ringrazio per questa attestazione di stima, è una chiamata di popolo: non sto portando avanti battaglie personali" dice il governatore del Veneto nel commentare l'iniziativa della Liga Veneta a sostegno del terzo mandato alla guida della Regione

"Io non ho promosso questa raccolta di firme, ringrazio per questa attestazione di stima, è una chiamata di popolo: non sto portando avanti battaglie personali, quello che dovevo dire l'ho detto". Così da Caorle il Presidente del Veneto, Luca Zaia, nel commentare la raccolta di firme promossa dalla Liga Veneta a sostegno della richiesta per un terzo mandato del governatore veneto.