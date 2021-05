Incidente funivia precipitata, Draghi: "Cordoglio di tutto il governo"

Il presidente del Consiglio ha rivolto un "pensiero particolare ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari". Il ministro delle Infrastrutture ha già avviato "le procedure per istituire una commissione su quanto accaduto" e per fare verifiche "sui controlli che sono stati svolti, nel passato, sull'impianto". Cordoglio anche dalle istituzioni europee Condividi:

"Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa - Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, che segue gli aggiornamenti sulla vicenda in costante contatto con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, la Protezione civile e le autorità locali (LE FOTO - LA PRECEDENTE MANUTENZIONE - GLI INCIDENTI PASSATI).

Giovannini: "Avviate procedure per commissione" leggi anche Funivia precipitata, Giovannini: "Avviate procedure per commissione" Giovannini, al Tg1, ha spiegato che "il ministero ha già avviato le procedure per istituire una commissione su quanto accaduto e ha già avviato le verifiche sui controlli che sono stati svolti nel passato sull'impianto". Nella mattinata di domani, il ministro delle Infrastrutture sarà a Stresa insieme al capo dipartimento della Protezione civile "per incontrare il prefetto e le altre autorità, così da acquisire ulteriori informazioni su quanto accaduto e decidere il da farsi". Giovannini ha aggiunto che "la sicurezza degli utenti deve essere la priorità numero uno per chi gestisce impianti di questa natura, ed è intenzione del governo" investire "in questo settore campo più di quanto fatto nel passato, anche grazie ai fondi europei del Pnrr" (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Di Maio: "Dolore e preoccupazione" leggi anche Funivia Stresa-Mottarone era stata chiusa per manutenzione nel 2014 Partecipa al cordoglio anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Dolore e preoccupazione per il tragico incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. Un pensiero commosso alle famiglie delle vittime. Seguiamo con grande apprensione gli sviluppi, soprattutto sulle condizioni dei bimbi gravemente feriti".

Fico: "Colpo al cuore". Casellati: "Strazio" vedi anche Funivia precipitata tra Stresa e Mottarone, le foto dell’incidente "La tragedia della funivia del Mottarone è un colpo al cuore, un dramma terribile. La mia vicinanza ai familiari delle vittime e l'augurio ai feriti di una pronta guarigione". E' il messaggio del presidente della Camera, Roberto Fico su Twitter. "Oggi è un giorno di dolore per l'intero Paese: la tragedia della funivia sul Mottarone strazia il cuore di tutti gli italiani. Esprimo il mio cordoglio per le povere vittime innocenti e tutta la mia vicinanza alle famiglie colpite da questo terribile dramma. Un pensiero commosso ai bambini che lottano per la vita, l'Italia è al loro fianco con speranza. Alle squadre del Soccorso alpino e speleologico che stanno lavorando insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri va un doveroso ringraziamento". Lo dichiara il presidente del Senato, Elisabetta Casellati