Funivia precipitata, Giovannini: "Avviate procedure per commissione"

Il ministro Giovannini: "Domani a Stresa con Curcio"

Funivia Stresa-Mottarone era stata chiusa per manutenzione nel 2014

"Domani mattina - ha aggiunto Giovannini - sarò a Stresa insieme al capo dipartimento della Protezione Civile Curcio per incontrare il prefetto e le altre autorità così da acquisire ulteriori informazioni su quanto accaduto e decidere il da farsi".

"La sicurezza degli utenti - ha detto ancora il ministro al Tg1 - deve essere la priorità numero uno per chi gestisce impianti di questa natura ed è intenzione di questo governo, come tra l'altro ho indicato in Parlamento nei giorni scorsi, investire in questo settore campo più di quanto fatto nel passato, anche grazie ai fondi europei del Pnrr".