Covid Usa, Biden: "Ogni americano avrà vaccino entro luglio"

Negli Stati Uniti "saranno disponibili 600 milioni di dosi di vaccino entro fine luglio, abbastanza per vaccinare ogni singolo americano": è la promessa di Joe Biden intervenuto nel corso di un town hall sulla Cnn a Milwaukee, in Wisconsin, la prima uscita fuori Washington del neopresidente americano. Il ritorno alla normalità? Riguardo la pandemia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ), il capo della Casa Bianca ha fatto una previsione: entro Natale la situazione potrebbe normalizzarsi. "Se le cose vanno come devono andare - ha spiegato - come mia madre direbbe, con la grazia di Dio e la buona volontà dei vicini, penso che a Natale ci troveremo in una situazione molto diversa da quella in cui ci troviamo ora". "Tra un anno - ha aggiunto - ci saranno davvero poche persone che dovranno osservare il distanziamento sociale e indossare la mascherina, ma non so, non voglio promettere troppo”.

Messaggi rassicuranti

Nel corso del primo dibattito con gli spettatori andato in onda in prima serata sulla Cnn, Biden ha cercato di lanciare una serie di messaggi rassicuranti. Rispondendo a una domanda sugli effetti devastanti del virus nella comunità afroamericana, tra le più colpite, il presidente ha spiegato di pensare a postazioni mobili per i vaccini in modo da raggiungere anche le comunità che stanno in zone povere, con pochi servizi e mezzi per muoversi. "L'obiettivo - ha spiegato, rispondendo a un'infermiera afroamericana di Milwaukee - è raggiungere anche chi non ha la macchina per raggiungere un centro per i vaccini”. Parlando di scuola, il presidente ha indicato la linea, dopo giorni di messaggi controversi: "Penso che dovremmo vaccinare gli insegnanti. Dobbiamo farli scalare verso l'alto nella gerarchia". E a una bambina di seconda elementare, spaventata dal virus, ha detto: "La tua fascia di età non è a rischio, ma sui vaccini dobbiamo aspettare, perché non sappiamo ancora bene come funziona con i più piccoli". Durante il dibattito, rispondendo a una donna, Biden si è offerto personalmente di dare una mano a prendere il vaccino per il figlio, che soffre di altre patologie. "Se lei vuole e resta qui in giro, dopo il programma parliamo un attimo e vediamo di risolvere la situazione".