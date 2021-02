Usa, Joe Biden e la vita "normale" da presidente degli Stati Uniti

Joe Biden non ha fatto molto caso alla prima volta in cui ha utilizzato l’Air Force One da Presidente. Un volo, è pur vero, di soli 25 minuti che l'ha portato in Delaware per il fine settimana, per tornare a casa e per andare dall'ortopedico, per una visita al piede. A differenza dei suoi predecessori più recenti, però, Biden conosceva già il dress code da rispettare a bordo del jet presidenziale, avendo utilizzato migliaia di volte l'Air Force Two. La maggior parte del volo l'ha trascorsa leggendo il giornale, come se fosse stato un viaggio "normale". "È un grande onore", ha detto ai giornalisti che hanno chiesto del suo debutto a bordo dell'Air Force One, "ma non ho pensato, a dire il vero, che fosse la mia prima volta da presidente".

La vita "normale" da Presidente di Joe Biden

Barack Obama restava sveglio fino a tardi per studiare, Donald Trump amava guardare la televisione a lungo di sera. Joe Biden, invece, preferisce andare a letto presto. Dedicandosi allo studio durante il giorno, e portando "a casa" anche qualche faldone, da leggere davanti al camino, magari in compagnia dei suoi due pastori tedeschi, Major e Champ. Joe Biden ha trascorso molto tempo alla Casa Bianca come vicepresidente, "navigando" nei corridoi della West Wing e nella politica di D.C. per otto anni come numero 2 di Obama. Ha trascorso più tempo a lavorare a Washington di qualsiasi presidente. E il suo periodo di adattamento a questo nuovo ruolo è stato minimo.