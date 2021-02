Usa Weekly News, Trump assolto dal Senato, Biden a Camp David

7/10

Doug Emhoff: mask on – Il Primo Second Gentleman invita gli americani ad utilizzare la mascherina, con una richiesta speciale sul suo profilo Twitter. L’avvocato newyorkese naturalizzato californiano ha fatto un selfie, mettendo la didascalia: are you wearing a mask to keep your community safe? Show me your favorite one (selfies encouraged) - indossate una mascherina per proteggere la vostra comunità? Mostratemi la vostra preferita (incoraggiati anche i selfie!). Quindi: indossatela e fate una foto, lo dice anche il Primo Second Gentleman della storia americana.